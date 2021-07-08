عوائل الشهداء في الشهباء: تصريحات قيادي في ENKS تدل على أنهم شركاء في جرائم الاحتلال

ونفى نائب رئيس ما يسمى "الائتلاف السوري" والقيادي في المجلس الوطني الكردي السوري عبد الحكيم بشار جرائم وانتهاكات الدولة التركية ومرتزقتها في عفرين المحتلة. بالتزامن مع تصريحات مماثلة طالب فيها رئيس الائتلاف نصر الحريري تركيا لاحتلال المزيد من الأراضي السورية.

وأثارت مزاعم المدعو عبد الحكيم بشار ، ردود فعل غاضبة ومستنكره في الأوساط الشعبية.

والد الشهيدة شيلان، والإداري في مجلس عوائل الشهداء حسن بركو قال إن سياسات دولة الاحتلال التركي في الأجزاء الأربعة من كردستان تهدف إلى إبادة الكرد، مشيراً إلى أن هجمات الاحتلال على مناطق الدفاع المشروع وباشور كردستان، "وتصريحات المجلس الوطني الكردي، هي حلقات من سلسلة السياسات الخبيثة التي تمارس بحق الكرد".

ولفت بركو إلى أن مقاتلي الكريلا يدافعون عن أراضي كردستان، "بينما عائلة البرزاني تتجه صوب تركيا وتضع يدها بيد الأعداء، وتشارك الاحتلال التركي في احتلال أراضي كردستان، وهذا الأمر لا يختلف عن تصريحات المدعو عبد الحكيم بشار في شرعنة الاحتلال بعفرين ونفي جميع الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين".

وأوضح بركو أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، يدّعي بأن هجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان، هي بسبب تواجد قوات الكريلا، متسائلاً: "ماذا تفعل أكثر من 35 قاعدة للاستخبارات التركية في باشور؟ ماذا تفعل المليشيات الإيرانية في باشور؟".

وعن تصريحات المدعو عبد الحكيم بشار، قال والد الشهيدة شيلان حسن بركو، "عبد الحكيم بشار قيادي في ENKS وهو تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، والأخير يعمل في خدمة مصالح الاحتلال التركي، فلا نستغرب أن ينفي قيادي في ENKS جرائم الاحتلال بعفرين".

ومن جانبها قالت ربيعة وقاص شقيقة الشهيدين ديار وخليل الذين استشهدوا في جبال كردستان ضد الاحتلال التركي أن "المرء لا يستطيع أن يسمي الـ ENKS والديمقراطي الكردستاني بالكرد، نظراً لأفعالهم في الخيانة للشعب الكردي".

وأوضحت ربيعة أن الاحتلال التركي ومرتزقته يواصلون منذ ثلاثة سنوات أعمال القتل والخطف والاستيلاء على ممتلكات المدنيين، وسرقة الآثار والإسراع في عمليات التغيير الديمغرافي، "ورغم كل شيء يزعم قيادي في الـ ENKS بأنه لا توجد انتهاكات في عفرين، هذا بحد ذاته خيانة عظمى بحق التاريخ والشعب الكردي".

أما فوزي مصطفى والد الشهيدة هولي فنوه إلى أن جميع الانتهاكات والجرائم الحاصلة في عفرين بشكل عام لا تختلف عن الانتهاكات التي تمارس في الأجزاء الأخرى في كردستان، بالأخص على القائد عبد الله أوجلان.

ولفت مصطفى إلى أن الاحتلال التركي ومرتزقته يواصلون ارتكاب جرائم القتل والتدمير واختطاف المدنيين ناهيك عن عمليات التغيير الديمغرافي التي تطال المناطق المحتلة.

وشجب مصطفى تصريحات عبد الحكيم بشار بالقول "فليذهب برفقة عائلته إلى عفرين المحتلة لأسبوع فقط، إن كان لا يوجد شيء سنقول أنكم محقين في ذلك".

(ك)