عوائل الشهداء في الشّهباء يستذكرون الشّهيد إيلان كوباني

ونفذ الشّهيد إيلان كوباني من أبناء قرية نيرابية في مقاطعة الشهباء عملية فدائية ضد عدوان الاحتلال التركي ومرتزقته في جندريس في يوم 8 آذار، وأهدى العملية قبل تنفيذه، عبر فيديو له انتشر بعد استشهاده، إلى أمّه وجميع أمهات العالم، اللواتي تعرّضن لوحشية الذهنية الذكورية عبر قرون.

وتجمّع اليوم، العشرات من الأهالي وأقرباء الشّهيد إيلان كوباني وعدد من أعضاء المؤسّسات والمجالس والاتحادات في صال أخين ولات الواقعة في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، للمشاركة في فعالية استذكار الشهيد إيلان كوباني.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء العضوة في مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين ثريا حبش كلمة، هنّأت من خلالها جميع نساء وأهالي إقليم عفرين والعالم بحلول عيد المرأة، وقالت: "بفضل تضحيات أبنائنا إيلان كوباني وكاركر وأفيستا وبارين استطعنا أن نصل إلى حرّيتنا، وأن نعيش مرفوعي الرّأس على أرضنا".

وبعدها تحدّث كلّ من العضو في مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة الشهباء محمد ولو، وطلعت ولو عن حياة الشّهيد إيلان كوباني، وبيّنا أنّ الشهيد كان من أوائل الشبان الذين رفضوا دخول المجموعات الإرهابية المدعومة من تركيا للقرية، وانضم لوحدات حماية الشعب لحماية أرض أجداده بكلّ بسالة ودون خوف، ونفذ عمليته الفدائية بروح متطلّعة للحرية.

وبعد الانتهاء من الكلمات، عُرضَ سنفزيون لمدّة نصف ساعة عن حياة الشهيد إيلان كوباني.

بعدها قدّمت فرقة أوازه شهبا التابعة لهيئة الثّقافة والفنّ لمقاطعة الشهباء، فقرة غنائية عن الشّهداء.

لتنتهي بعدها الفعالية بترديد الشّعارات التي تمجّد الشهيد إيلان كوباني وعموم شهداء مقاومة العصر.

(إ)

ANHA