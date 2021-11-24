عوائل الشهداء في الدرباسية  تنتخب مجلساً ورئاسة مشتركة جديدة لها

وبدأت صباح اليوم، أعمال الكونفرانس السابع لمجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة، تحت شعار "بحرب الشعب الثورية سنهزم الاحتلال وفاشية الدولة التركية"، بحضور 200 مندوب/ة عن لجان مؤسسة عوائل الشهداء ومجالسها في الناحية وبلداتها.

وشارك في الكونفرانس الذي عُقد في مركز الثقافة والفن في ناحية الدرباسيه التابعة لمقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا، أعضاء المجالس المدنية والعسكرية ومؤسسات الإدارة الذاتية إلى جانب مشاركة شخصيات من مؤسسات المجتمع المدني في الناحية.

وبدأت أعمال الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت، وكلمات لمجلس عوائل الشهداء في الناحية، وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، ومؤتمر ستار، وقوات سوريا الديمقراطية.

وقالت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسيه فاطمة كلش: "ثورة شمال وشرق سوريا ثورة عظيمة، حارب فيها أبناء المنطقة معاً دون تمييز أو تفرقة بين أي مكون، وحرروا جميع أراضيهم من يد مرتزقة داعش، وانتصروا على أكبر تنظيم إرهابي في العالم بفضل إرادتهم القوية".

وأضافت "ويحاربون اليوم الاحتلال التركي الذي لا يدّخر الجهود للقضاء على مكونات المنطقة ومشروعهم الديمقراطي"، مؤكدة على استمرارهم في متابعة النضال والمقاومة والأهداف التي استشهد أبناء شمال وشرق سوريا من أجلها.

وأشار من جهته، عضو حزب الاتحاد الديمقراطي PYD نعمان عربو، إلى أن أبناء شمال وشرق سوريا الذين ضحوا بحياتهم في سبيل حماية المنطقة، أسرهم اليوم، هي ضمانة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل دماء أبنائها، وبتنظيم هذه الأسر، تزداد تلك الضمانة.

وبدوره، وخلال حديثه في الكونفرانس، عاهد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، عمران أوركيش، المشاركين في الكونفرانس وعموم أهالي شمال وشرق سوريا، في مقدمتهم أسر الشهداء، على مواصلة الدفاع عن المنطقة، ومواصلة ما كان يصبو إليه الشهداء، وتحرير مناطق شمال وشرق سوريا، بدءاً من عفرين وصولاً إلى سري كانيه، وقال "مهما كانت البدائل، فنحن سندافع عن مناطقنا وسنواصل طريق الشهداء".

وأشارت من جهتها، عضوة مؤتمر ستار عبير حسن، خلال مشاركتها في كونفرانس عوائل الشهداء، إلى أن انعقاد هذا الكونفرانس يثبت استمرارية أهالي شمال وشرق سوريا في التنظيم والمقاومة، والتشبث بالأرض في وجه محاولات تغيير ديمغرافية المنطقة، وإصرار أهالي المنطقة على تحقيق المزيد من الأمن والأمان.

وتخلل الكونفرانس استماع المشاركين إلى تقييمات القائد عبد الله أوجلان حول الشهداء والشهادة.

واستكمل الكونفرانس أعماله عبر الكشف عن تقرير أعمال مجلس عوائل الشهداء، خلال العامين المنصرمين، ومناقشته.

واختتمت أعمال الكونفرانس بانتخاب مجلس مؤلف من 5 أعضاء، ورئاسة مشتركة جديدة للمجلس، عن طريق التصويت، وتأدية المنتخبين الـ 7 للقسم، مجددين العهد بالسير على خطأ الشهداء وتحقيق أهدافهم.

(أح)

ANHA