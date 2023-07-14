عوائل الشهداء في عفرين والشهباء تستذكر شهداء مقاومة 14 تموز

عقد مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين والشهباء، اليوم في ناحية أحداث بمقاطعة الشهباء، اجتماعاً جماهيريّاً لاستذكار شهداء 14 تموز والذكرى السنويّة الـ 41 لصيام الموت العظيم.

وخلال الاجتماع، تحدث عضو مجلس عوائل الشهداء، عارف سيدو، استذكر خلالها شهداء 14 تموز، مشيراً إلى أهمية هذه المقاومة ومقاومة القائد عبد الله أوجلان ضد الدولة التركية المحتلة.

وقال عارف سيدو: "يُعدّ هذا اليوم، يوم مقاومة الشعوب المضطهدة ضد عقلية الدولة ومطالبتهم بحقوقهم الأساسية الطبيعية، كما أنه يوم إرساء أساسٍ متينٍ لمقاومة الثوّار وكفاحهم ضد العقلية الرجعية والمركزية وبداية الثورات في الشرق الأوسط".

كما تخلّل الاجتماع عرض سنفزيون عن مقاومة 14 تموز.

(ز ش/ر)

ANHA