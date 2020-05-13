عوائل الشّهداء: تدميرُ أضرحة الشّهداء لن ينال من عزيمتنا

أقدم جيش الاحتلال التركيّ على تدمير أضرحة الشّهداء في عدد من مناطق شمال كردستان، الأمر الّذي أثار استياء الأهالي وذوي الشّهداء في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.

ذوو الشّهداء في ناحية تل رفعت استنكروا انتهاكات واعتداءات الدولة التركيّة المحتلّة على أضرحة الشّهداء، ودعوا إلى الكفّ عن تدمير أضرحة أبنائهم الشّهداء "الّذين ضحّوا من أجل وطنهم وكرامتهم".

جمال حساني من المكوّن العربيّ من ناحية جنديرس بمقاطعة عفرين، استنكرت اعتداءات جيش الاحتلال التّركيّ، وقال بهذا الصّدد: "أدين واستنكر الأعمال الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال التركيّ ومرتزقته الّذين أتى بهم من كلّ حدب وصوب، وتدمير مقابر الشّهداء في وقت انشغل العالم أجمع بفيروس كورونا".

حساني أكّد أنّ ممارسات الاحتلال التّركيّ لن تنال من عزيمة ذوي الشّهداء ونضالهم "لأنّنا صامدون، فنحن أصحاب الحقّ وهو مجرّد احتلال ".

ومن جهتها أدانت أليفة دادو والدة الشّهيدة أمارة إقدام جيش الاحتلال التّركيّ على تدمير أضرحة الشّهداء في مقاطعة عفرين وإعادة السّيناريو في باكور كردستان، وقالت: "نستنكر انتهاكات الفاشي أردوغان. نحن الكرد أصحاب حقّ لذلك يجب على الدّول التي تدّعي الإنسانية أن تضع حدّاً للاحتلال التّركيّ الّذي ينتهك كافّة القوانين الدّولية والإنسانيّة".

وبدوره رفض المواطن علي محمّد ما تقدم عليه الدّولة التّركيّة من تخريب وتدمير أضرحة الشهداء، وأكّد على مواصلة الصّمود ضدّ هذه الانتهاكات، "والأعمال الوحشيّة، وسنواصل النّضال على خطى الشّهداء".

وناشد محمّد منظّمات حقوق الإنسان والأمم المتّحدة بالتّدخّل السّريع لوقف الانتهاكات التّركيّة في باكور كردستان ومحاسبتهم على هذا الأفعال الشّنيعة.

(ك)

ANHA