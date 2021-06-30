عوائل الشّهداء في كوباني يستذكرون 258 شهيداً من شهداء حزيران

وحضر المئات من أهالي مقاطعة كوباني مراسم الاستذكار بالشموع التي أقامها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، وذلك لاستذكار 258 شهيداً من شهداء شهر حزيران في مزار الشهيدة دجلة جنوب المدينة.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء بكوباني عائشة أفندي كلمة مجّدت فيها الشهداء، وقالت: " في شخص دنيز وزيلان نحيّي شهداء شهر حزيران، لأنّهم من أجل الحرية والديمقراطية ضحوا بأرواحهم ، ولم ينتظروا أحداً ووقفوا بوجه أعداء الإنسانية".

وأضافت عائشة أفندي: "هؤلاء الشهداء الذين يرقدون هنا في مزار الشهيدة دجلة، وقفوا بوجه الدبابات، ولم يتراجعوا خطوة للوراء، ودافعوا عن هذه الأرض الطاهرة بكل بسالة".

وأنهت عائشة حديثها: "إنّ دولة الاحتلال التركي تحاول اليوم النيل منا، لذلك يتطلب منا أن نمتلك روح ثائرة وأن نقف صفاً واحداً في وجه الأطماع التركية".

وبعد الانتهاء من الكلمات، توجه المشاركون في المراسم إلى أضرحة الشهداء وأشعلوا الشّموع عليها.

(ن ك)

ANHA