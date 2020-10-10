عوائل الشّهداء في الشّهباء تنتفض في ذكرى المؤامرة على القائد أوجلان

بالتزامن مع الذكرى السنوية للمؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله أوجلان، خرج المئات من ذوي الشهداء في قرية تل قراح التابعة لناحية أحداث في مقاطعة الشهباء بمظاهرة جماهيرية.

ورفع المتظاهرون الأعلام وصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مجلس عوائل الشهداء، وصور شهداء مقاومتي العصر والكرامة، ولافتات كُتب عليها "لا للاحتلال نعم للحرية، حرية القائد أوجلان هي ضمان لحرية الشعوب، بفكر وفلسفة القائد آبو سنحرّر عفرين وسري كانية وتل أبيض"، ومردّدين شعارات تطالب بحرية القائد عبد الله أوجلان.

وانطلقت التظاهرة من قرية تل قراح وجابت الشوارع الرئيسية، وصولاً إلى مركز مجلس عوائل الشهداء، حيث وقف المشاركون دقيقة صمت، تلاها الإداري في مجلس عوائل الشهداء فوزي مصطفى، الذي استنكر المؤامرة الدولية التي أحكيت ضد القائد عبد الله أوجلان في 9 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 1998.

وأكّد فوزي: "أنّ دولة الاحتلال التركي وحكومة العدالة والتنمية تسعى وبشتّى السبل إلى استهداف قيم ثورتنا، واستهداف فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

وأوضح فوزي أنّ احتلال مدينة عفرين والباب وإعزاز وسري كانية وكري سبي/تل أبيض هو استمراري للمؤامرة على شعبنا وعلى مشروع أخوة الشعوب.

كما أُلقيت كلمة باسم مجلس مقاطعة الشهباء من قبل الإدارية رحمة علو، قالت فيها: "ستستمر الدولة التركية الفاشية والدول المتآمرة معها على القائد الأممي عبد الله أوجلان، بانتهاكاتها وهجماتها بشتّى السبل وبكافة الوسائل على مشروع الأمّة الديمقراطية الذي أطلقها المفكّر والفيلسوف عبد الله أوجلان، فالرأسمالية تخشى من هذا المشروع الديمقراطي".

وأضافت أيضاً: "لقد أبدت شعوب المنطقة مقاومة عظيمة يشهدها التاريخ بقيادة المرأة الحرّة، وقدّمت التضحيات بلا حدود من أجل العيش بحرية وكرامة ومن أجل تراب الوطن".

وانتهت التظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي القائد عبد الله أوجلان، وتندّد بالمؤامرة ضدّه.

(كروب/إ)

ANHA