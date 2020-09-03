عوائل الشّهداء بحلب تنظّم مسيرة دعماً لمقاومة قوات الدفاع الشعبي

ضمن سلسلة الفعاليات المقامة على مستوى الساحة الكردستانية عامّةً لاستنكار هجمات جيش الاحتلال التركي على أراضي باشور كردستان، خرج اليوم المئات من أهالي مدينة حلب في مسيرة راجلة، انطلقت من أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربيّ من حي الشيخ مقصود وجابت شوارع الحيّ.

حمل المتظاهرون خلالها لافتات كُتب عليها "بدماء الشّهداء ستنتصر مقاومة حفتانين"، مردّدين شعارات تحيّي مقاومة حفتانين في وجه الفاشية التركيّة.

وعند وصول المتظاهرين إلى ساحة السبع شهداء الواقعة في القسم الشرقيّ من حي الشيخ مقصود، وقفوا دقيقة صمت على أرواح الشّهداء، تلاها إلقاء كلمتين من قبل كل من الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء بحلب روشين موسى باللغة الكردية وعضو المجلس شيهان شيخو باللّغة العربيّة.

وأشارت الكلمتان بمجملهما إلى ضرورة دعم قوات الدفاع الشعبي لمواجهة خطر تمدّد الاحتلال التركي؛ لتجنيب المناطق الكردستانية مزيداً من التهجير والتدمير ومنع الاستيلاء على أراضيها.

كما ونوّهت الكلمتان إلى أنّ خيار تصعيد النضال هو الأنسب لهم في مواجهة الفاشية التركية التي لم ولن تفهم أنّها ستخسر عسكريّاً أمام ضربات مقاتلي الحرّية.

وانتهت الكلمتان بتجديد العهد بالسير على خطى الشّهداء والاستمرار بالعمل لدعم مسيرة حركة التحرّر الكردستانية حتّى تحقيق النّصر على أعداء الشعب الكرديّ.

ومن ثمّ اختُتمت التظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة حفتانين، وتندّد بانتهاكات الاحتلال.

(م ع – ع س/إ)

ANHA