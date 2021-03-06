عوائل الشّهداء بديرك تندد باستقبال حكومة باشور للمرتزق نصر الحريريّ

وتجمّع اليوم، العشرات من عوائل الشهداء أمام مركز مجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك للإدلاء ببيان تنديداً باستقبال حكومة باشور كردستان والرئيس السابق للإقليم مسعود برزاني لرئيس ما يسمّى بالائتلاف السوري نصر الحريري.

قُرئ البيان من قبل العضوة في مجلس عوائل الشهداء في ديرك ليلى عمر، وجاء في نص البيان ما يلي:

"في الوقت الذي يقاوم شعبنا في شمال وشرق سوريا غطرسة الاحتلال التركي وخيانة المعارضة المرتزقة المدعومة من حكومة العدالة والتنمية وإجرامهم بحق شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا وفي الوقت الذي نواجه فيه خيانة داخلية من قبل أعوان أردوغان ومرتزقته داعش، وبقيادة واجهتهم السياسية الممثلة في ما يسمّى برئيس الائتلاف السوري نصر الحريري وبدعم من بعض الشخصيات والأحزاب الكردية المتمثلة في ENKS الذين يعملون لخدمة عدو الشعب الكردي".

وأردف البيان: "رغم كل هذه الانتهاكات التي تمارس بحق الشعب الكردي ومكونات المنطقة إلّا أنّ المجلس الوطني الكري لا يزال صامتاً حيال الائتلاف السوري الذي يعتبر شريكاً في هذه الانتهاكات، وخاصة في ظل استقبال الواجهة السياسية لداعش في باشور كردستان نصر الحريري".

وأضاف البيان: "لقد عانى الشعب الكردي وجميع شعوب المنطقة من ممارسات الفاشية التركية ومرتزقتها كالتعذيب والنهب وقطع الأشجار والتغيير الديموغرافيّ للمنطقة، حيث صرّح نصر الحريري بأنّ الدستور السوري الجديد لا يعترف بأي وجود للشعب الكردي ولغته الأم، وإنكار الوجود الكردي التاريخي على أرضه التاريخية".

ونوّه البيان: "الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود البرزاني صرّح بأنه قائد لـ 40 مليون كرديّاً، وفي نفس الوقت يستقبل الواجهة السياسية لداعش المتمثل في الائتلاف السوري الذي يرأسه المرتزق نصر الحريري الملطخة يداه بدماء شعب عفرين وكري سبي وسري كانيه، ممّا لاقى تنديداً على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الساسة والصحفيين الكرد والمنظمات الإنسانية والحقوقية على المستوى العالمي والإقليمي".

وأكّد البيان في ختامه: "نحن عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا وروج آفايي كردستان نعتبر كلّ من يصافح المرتزقة مشاركاً في هدر دماء شعوب شمال وشرق سوريا بجميع مكوناتها، كما نقول لحكومة باشور كردستان وعلى رأسها مسعود البرزاني أنتم فقدتم مصداقيتكم لدى الشارع الكردي وشعوب المنطقة من خلال استقبالكم للواجهة السياسية لداعش الذي تلطخت يداه بدماء أهلنا وشهدائنا والنساء الحرائر وأطفالنا الّذين لم يتجاوزوا سنّ البلوغ".

(ع ع /إ)

ANHA