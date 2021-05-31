عوائل الشّهداء بالحسكة تستذكر 114 شهيداً في مزار الشّهيد دجوار

استذكر اليوم، مجلس عوائل الشهداء بالحسكة 114 شهيداً، استشهدوا في شهري نيسان وأيّار في أماكن وأوقات مختلفة، وذلك في مزار الشّهيد دجوار  بقرية الداودية بمدينة الحسكة.
خبر 2021-05-31T20:10:00  الحسكة

وحضر مراسم الاستذكار المئات من عوائل الشهداء في الحسكة وقراها، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المؤسّسات المدنية والعسكريّة في المدينة.

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بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت, تلاها إلقاء كلمة مؤسّسة عوائل الشهداء في الحسكة من قبل أحمد الأسعد, قال في مستهلّ حديثه: "نستذكر اليوم 114 شهيداً ممّن  ضحّوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل الدفاع عن شعبهم وأرضهم حتّى ارتقوا إلى مرتبة الشهادة".

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وبدوره، تحدّث باسم القوات العسكرية بمدينة الحسكة بروسك حسكة، وقال: "نعاهد شهداءنا بالسير على خطاهم وإكمال مسيرتهم في التّضحية والنضال حتّى تحقيق الحرية والعدالة في جميع مناطقنا".

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وبعد الانتهاء من الكلمات، تمّ قراءة أسماء الشهداء من قبل العضوة في مجلس عوائل الشّهداء روجدا أحمد.

لتنتهي بعدها مراسم الاستذكار بترديد الشّعارات التي تحيّي الشّهداء وتضحياتهم.

(إ)

ANHA


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