عوائل الشّهداء بالحسكة تستذكر 114 شهيداً في مزار الشّهيد دجوار

وحضر مراسم الاستذكار المئات من عوائل الشهداء في الحسكة وقراها، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المؤسّسات المدنية والعسكريّة في المدينة.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت, تلاها إلقاء كلمة مؤسّسة عوائل الشهداء في الحسكة من قبل أحمد الأسعد, قال في مستهلّ حديثه: "نستذكر اليوم 114 شهيداً ممّن ضحّوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل الدفاع عن شعبهم وأرضهم حتّى ارتقوا إلى مرتبة الشهادة".

وبدوره، تحدّث باسم القوات العسكرية بمدينة الحسكة بروسك حسكة، وقال: "نعاهد شهداءنا بالسير على خطاهم وإكمال مسيرتهم في التّضحية والنضال حتّى تحقيق الحرية والعدالة في جميع مناطقنا".

وبعد الانتهاء من الكلمات، تمّ قراءة أسماء الشهداء من قبل العضوة في مجلس عوائل الشّهداء روجدا أحمد.

لتنتهي بعدها مراسم الاستذكار بترديد الشّعارات التي تحيّي الشّهداء وتضحياتهم.

(إ)

ANHA