عوائل المضربين عن الطعام تتعهد بمواصلة النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان

أطلق المناضلون الكرد المعتقلون في السجون التركية حملة للإضراب عن الطعام في الـ 27 من تشرين الثاني عام 2020 مؤكدين أنه لا رجعة فيه لحين تحقيق مطالبهم في رفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان وتحقيق حريته الجسدية.

257 يوماً من الإضراب عن الطعام

الأم صديقة محمود رشو ذات التسعين عاماً وهي أم المناضل سليم والمنضم لحملة الإضراب عن الطعام والذي اعتقل منذ ما يقارب 27 عاماً، حيّت في بداية مقاومة مقاتلي قوات الدفاع الشعبي بوجه جيش الاحتلال التركي.

صديقة قالت بأن الإضراب الذي أعلنه المعتقلون السياسيون الكرد في السجون التركية دخل يومه الـ257 وليس الأول ولن يكون الأخير في سبيل كسر العزلة وتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان قائلةً" قبل هذا الإضراب دخل أبنائنا المعتقلين في إضراب آخر امتد لـ 160 يوم، المقاومة مستمرة في كل الجهات حتى في السجون وستستمر ونحن ندعمهم".

وأنهت صديقة حديثها بالقول "نحن نناضل لننال حقوقنا المشروعة، وسنستمر بذلك لحين التخلص من الظلم ".

أما فاطمة رشيد والدة المناضل كاميران بكر رشيد المنضم لحملة الإضراب عن الطعام بسجن بولو فقالت بأن التمسك بالقيم والمبادئ جعل ابنها يقبع بالسجن 29 عاماً إلى الآن، وقالت بهذا الصدد" ابني ورفاقه دخلوا إضراباً عن الطعام لا رجعة فيه من أجل القائد عبد الله أوجلان قائد الإنسانية والشعوب المتعايشة".

وتتابع فاطمة حديثها بهذا الصدد " القائد أوجلان لا يفرق بين قومية وأخرى بعكس الأنظمة الفاشية، دائما يحثنا على حماية حقوق الإنسان، ولا يطمح للمناصب بل يهدف لتحقيق العدالة وحسب".

وتردف فاطمة حديثها بهذا الخصوص " نحن نريد الأخوة، الأخوة بين كافة الشعوب وننادي بالسلم وترجيح الحل السلمي، وعلى الدول المنادية بالديمقراطية دعمنا في هذا الهدف السامي والنبيل في سعينا لحل القضية الكردية".

واختتمت فاطمة حديثها بتمني تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان وكافة المناضلين المعتقلين من قبل الدولة التركية.

مستعدون لتقديم الدعم والمساندة للمضربين

فيما قال المواطن مصطفى مستو وهو أخ المناضل حسين مستو المعتقل منذ ما يقارب 27 عاماً" إن المناضلين التي تعتقلهم دولة الاحتلال التركية، لأنها تهاب من المطالبين بحرية كردستان، تهاب من انتشار هذه الأفكار بين الجموع".

كما وحيا مصطفى مقاومة الشعب الكردي في كافة الساحات والميادين للحفاظ على هويته وثقافته رغم ازدياد الهجمات التي تطاله.

وعن حملة الإضراب المعلنة من قبل المعتقلين قال مصطفى" إن حرية القائد أوجلان مهمة بالنسبة للشعب الكردي، لأنه يملك فكراً نيراً للكرد وباقي الشعوب في التعايش بسلام مع بعض، وعندما نعاني من العزلة التي تفرض على قائدنا سنعمل على كسرها بكل الطرق والإضراب خير مثال على ذلك".

وأنهى مصطفى بالإشارة إلى أنهم مستعدون بتقديم كل الدعم اللازم للمضربين لحين الوصول لمطالبهم.

(سـ)

ANHA