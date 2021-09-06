عوائل المعتقلين: ما يجري بحق القائد أوجلان والمضربين عن الطعام تركيا انتهاك للقانون الدولي

بدأ المعتقلون في سجون تركيا وباكور منذ 27 تشرين الثاني عام 2020 إضراباً عن الطعام إلى أجل غير مسمى، وذلك احتجاجاً على العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان وانتهاك حقوق الأسرى. ويستمر الإضراب عن الطعام منذ أكثر من 280 يوماً من قبل مجموعة من 50 شخصاً.

وفي هذا السياق أعرب أهالي المعتقلين السياسيين من مهجري عفرين عن رفضهم للظلم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون.

ذكرت المهجرة ليلى خليل أن أختها هاجر خليل الموجودة حالياً في سجن قيصري مسجونة منذ 27 عاماً هناك، وأنها تتعرض لانتهاكات غير قانونية ، وقالت: "أختي هاجر خليل معتقلة منذ 27 عاماً. واجهت إلى جانب رفاقها العديد من العقوبات التي تنفذ بحقها من قبل مسؤولي السجن بسبب الحديث مع رفاقها. على الرغم من انتشار وباء كورونا ومعاناة أختي من العديد من الأمراض إلا أن التعامل والنهج التركي مع المعتقلين المرضى لا يتغير بل وتستمر السلطات التركية في قمعها وفاشيتها ضد المعتقلين .نحن عوائل المعتقلين ندين وبشدة هذا الظلم بحق المعتقلين وسنستمر بنضالنا ضد الظلم والفاشية حتى تتحقق الحرية الجسدية للمعتقلين السياسيين والقائد عبدالله أوجلان".

'ستستمر مقاومتنا ضد الفاشية'

وقالت ليلى خليل في ختام حديثها: "نحن عوائل المعتقلين السياسيين في روج آفا ومهجري عفرين ندعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لأداء مسؤولياتهم. كعوائل المعتقلين مطلبنا هو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فقد حان الوقت لإطلاق سراح القائد عبدالله أوجلان والمعتقلين السياسيين".

ومن جانبه أشار المواطن مصطفى محمود إلى الانتهاكات التي ترتكبها الدولة التركية بحق المعتقلين السياسيين وشقيقه حقي ريبر المسجون في سجن رها منذ 27 عاماً، وقال: "شقيقي حقي معتقل في سجن رها منذ 27 عاماً وقد بدأ الإضراب عن الطعام منذ حوالي شهرين ولا نعرف عنه أي أخبار. نناشد لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي للنظر في الظلم الذي يرتكب بحق الكرد ومعتقلينا وندعوهم لاتخاذ موقف ضد فاشية الدولة التركية".

(ر)

ANHA