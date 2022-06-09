عوائل الكريلا تندد بمخططات PDK لنقل الحرب إلى مستويات جديدة: لن نسمح بذلك

في الـ 6 من حزيران الجاري حذرت قوات الدفاع الشعبي، فعبر بيان، من أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يستعد للمشاركة في "المعركة التاريخية" بين الشعب الكردي والاحتلال التركي. وناشدت القوى الكردستانية لأداء مسؤولياتهم والعمل لمنع مثل هذا الهجوم.

وأضافت: "بحسب تصريحات أحد مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي تحدث باسم مساعد وزير البيشمركة، وكذلك تصريحات محافظ دهوك، وبحسب المعلومات الاستخبارية التي وصلت إلينا فإن قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني تستعد للمشاركة في هذه الحرب الاستراتيجية بيننا وبين الدولة التركية".

ولفتت القوات في بيانها من أن هناك مخاطر من اتساع الحرب "إن مثل هذا الوضع يعني أن الدعم الذي قدمه الحزب الديمقراطي الكردستاني للدولة التركية حتى الآن قد وصل إلى مستويات جديدة".

عدّت قوات الدفاع الشعبي هذه التحركات "بداية مرحلة جديدة نحن لا نحبذها"، داعية جميع الوطنيين في كردستان لمنع انتقال الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مستوى أعلى من العداء لحركة التحرر الكردستانية.

عوائل الكريلا في روج آفا استجابت لنداءات قوات الدفاع الشعبي واستنكرت حرب دولة الاحتلال التركي بمشاركة PDK على مناطق الدفاع المشروع، وأكدت استمرار نضالهم ومساندتهم لقوات الدفاع الشعبي.

تقول سهام علي والدة اثنين من مقاتلي قوات الدفاع الشعبي "آرين ميركان، وجكر درباسية" اللذين انضما إلى صفوف قوات الكريلا عام 2019 "إننا نستمد قوتنا من قوات الدفاع الشعبي كما يستمدون قوتهم منا، نحن نكمل بعضنا البعض في الوقوف في وجه محتلي كردستان".

وترى سهام علي أن استهداف دولة الاحتلال التركي، والحزب الديمقراطي الكردستاني لقوات الدفاع الشعبي، استهدافاً لجميع الكرد والشعوب الكردستانية، وقالت: "قوات الكريلا هم أبناؤنا الذي ضحوا وما زالوا يضحون بأنفسهم في سبيل الدفاع عن حقوق الشعوب".

وأكدت سهام أن الهجمات التي تستهدف قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان) جاءت بمؤامرة دولية وعلى رأسها دولة الاحتلال التركي، بمشاركة الحكام من عائلة البرزاني، وقالت: "أعداء الشعب الكردي كثر"، معتبرة أن الهجمات تستهدف فكر وفلسفة المقاتلين بهدف كسر إرادتهم.

وعبرت سهام علي عن مساندتها لقوات الدفاع الشعبي، قائلة: "نحن نساند قوات الكريلا، ونسير على دربها حتى تحقيق الأهداف التي تحارب من أجلها".

فيما استنكرت والدة المقاتلين في صفوف قوات الدفاع الشعبي، هوكر درباسية، الذي انضم إلى صفوف الكريلا عام 2011، وخبات جودي التي انضمت عام 2013، نجوى عباس، الهجمات التي تتعرض لها مناطق الدفاع المشروع، وقالت: "هدف هجمات الاحتلال التركي القضاء على قوات الكريلا، ليتسنى له اضطهاد الشعوب الكردستانية، لكننا لن نسمح بذلك".

ورأت نجوى عباس في الاعتماد على النفس أفضل سبيل لتحصيل الحقوق المسلوبة، وحماية الشعوب، قائلة: "إن الشعوب التي تسعى لتحصيل حقوقها المسلوبة يجب أن تعتمد على نفسها، لا على الدول والأطراف الأخرى التي تركض خلف مصالحها".

أكدت نجوى عباس، على ضرورة مساندة قوات الكريلا، في جميع الميادين، انطلاقاً من مناطق روج آفا، عبر الفعاليات والنشاطات الداعمة لها، كون الحرب التي تدور الآن في مناطق الدفاع المشروع هي حرب "الوجود واللا وجود".

بدورها، أدانت شقيقة المقاتلتين في صفوف قوات الدفاع الشعبي سيلفا جيا، وبريتان جيا، اللتين انضمتا إلى صفوف الكريلا عامي 2010و 2015، بيريفان شيخ داوود، الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وقالت: "قوات الكريلا تحارب العدو بإرادتها ومعنوياتها العالية، لأنها تدافع عن قضية وحقوق الشعوب".

وأكدت بيريفان على مساندتها لقوات الدفاع الشعبي، وقالت: "كلنا مع الكريلا، القوة الإنسانية التي تحارب من أجل الشعوب التي سلبت حقوقها على يد الدول الرأسمالية، كالدولة التركية التي تحاول كسر إرادة الكرد".

(أم)

ANHA