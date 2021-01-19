أُسر من إقليم الجزيرة تخرج من مخيم الهول

هذه الدفعات تخرج بعد انتهاء دفعات الكفالات، وتنفيذًا للقرار الذي أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ 10 من تشرين الأول 2020 بناءً على الاجتماع المنعقد، بتاريخ 5 تشرين الأول 2020، بينها وبين مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الداخلية.

وبعد تسجيل أسماء الأسر الراغبة بالخروج من المخيم، والتأكد من الثبوتيات التي قدّمتها لإدارة مخيم الهول، سُيّرت اليوم، الثلاثاء، الدفعة الثامنة.

وضمت الدفعة الجديدة 31 أسرة مؤلفة من 99 شخصًا، غالبيتهم أطفال ونساء، من مدن إقليم الجزيرة.

الإدارية في مخيم الهول، همرين حسن، قالت: إن الدفعة الجديدة خرجت بعد معاينة أوراقها الثبوتية، والتأكد من وجهتها وأنها من أبناء المدينة التي تود الذهاب إليها.

وأشارت إلى أنهم يعملون الآن على تسجيل أسماء جديدة للنازحين الراغبين بالخروج، دون الإفصاح عن مدنهم أو تاريخ خروجهم.

وسترافق قوى الأمن الداخلي الرحلة التي يتم إخراجها من المخيم حتى الوصول إلى وجهتها لحماية الأسر، واستلامها من قبل ذويها.

هذا وكانت الدفعة السابعة من الأسر النازحة السورية قد خرجت من الهول في العاشر من كانون الأول 2020.

(هـ ن)

ANHA