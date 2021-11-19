أُسر السجناء السياسيين في إمرالي تتقدم بطلب زيارة ذويها

توجّه اليوم، كل من محمد أوجلان شقيق القائد عبد الله أوجلان، ووكيله المحامي مظلوم دينج إلى بورصا، حيث تم تقديم طلب لزيارته في سجن إمرالي، كما قدّم كل من علي كونار شقيق المعتقل خيري كونار، وبولات يلدرم شقيق المعتقل حاملي يلدرم، ومليحة جتين شقيقة المعتقل ويسي آكتاش، طلبًا مماثلًا عبر المحامين لزيارة ذويهم.

كما قدمت الأسر الطلبات نفسها إلى مديرية السجون شديدة الحراسة في امرالي، من خلال مكتب المدعي العام في بورصا.

والجدير بالذكر أن القائد عبد الله أوجلان اعتقل عام ١٩٩٩ بمؤامرة دولية، ومنذ ذلك الحين يتعرض لعزلة مشددة في سجن جزيرة إمرالي.

حيث كان آخر حديث للقائد عبد الله أوجلان مع شقيقه محمد أوجلان عبر مكالمة هاتفية غير مكتملة في 25 آذار الماضي، حيث قُطع الاتصال بعد نحو 5 دقائق.

(م)