أُسر الشهداء: لغتنا والتعلم باللغة الأم خط أحمر – تم التحديث

أصدرت أسر الشهداء في كل من الحسكة وناحية الدرباسية وديرك وتل تمر بيانات حول طلب المجلس الوطني الكردي إيقاف التعليم باللغة الكردية في المدارس، وذلك خلال نقاشاتهم ولقاءاتهم مع أحزاب الوحدة الوطنية للوصول إلى إتفاق فيما يخص الوحدة الوطنية.

ففي مدينة الحسكة اجتمعت أسر الشهداء أمام مجلس عوائل الشهداء في المدينة وقُرئ البيان من قبل عضوة المجلس آية كلش، أما في ناحية الدرباسية، فقرئ البيان من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء نشرين ممي.

وفي ديرك تجمّعت أسر الشهداء وأعضاء المؤسسات في المنطقة، أمام مجلس عوائل الشهداء وقرئ البيان من قبل الإدارية في مجمع اللغة في ديرك سوزدار ملا حسين.

أما في تل تمر فتجمع اسر الشهداء والعاملين في مجال التعليم، وقرئ البيان من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء أيهان يونس

وجاء في نص البيان:

"قدّم شعبنا تضحيات كبيرة لتحقيق مكتسبات الشعب المشروعة خلال ثورة روج آفا، وقد تم تحقيق إنجازات ومكتسبات تاريخية، حتى أن بعض هذه المكتسبات كانت أكبر من أحلامنا، وبدون شك فإنّ هذا كله بفضل تضحيات شهدائنا ومقاومة بناتنا وشبابنا، ومن هذه المكتسبات كانت اللغة والتعلم باللغة الأم، والتي هي بمثابة ثورة ضمن ثورتنا، حيث بدأت بإمكانات قليلة، واليوم انتشرت في عموم المنطقة، والآن أطفالنا وشبابنا يتعلمون بلغتهم الأم، وتم افتتاح معاهد وجامعات، ونحن على ثقة بأنه سيتم تجاوز العقبات والأخطاء التي تظهر يوماً بعد يوم.

وقد بدأت الحوارات والنقاشات بين الأحزاب في روج آفا، للوصول إلى اتفاق ووحدة كردية، لحماية مكتسبات ثورتنا، ثورة الـ 19 من تموز، ونحن كأسر الشهداء نبارك هذه الخطوة، وندعمها.

ولكن في الآونة الأخيرة، اتضح بأن بعض الأطراف السياسية المرتبطة بأجندات خارجية، وخاصة الخاضعة لسياسات أردوغان، تسعى لتطبيق هذه السياسات علينا، وتريد فرض شروط العدو على الشعب الكردي، ومن هذه الشروط، شرط متعلق باللغة والتعلم بلغة الأم، ويحاولون إيقاف التعليم باللغة الأم، وتعليم أطفالنا وفق نظام ومنهاج الأعداء.

ولكن اللغة هي هوية الإنسان ووجوده ويجب الحفاظ عليها، وهي من أسس العيش بكرامة، وعليه نحن كأسر الشهداء، سنحمي مكتسباتنا في هذا السياق حتى النهاية، ولن نفسح المجال أو نسمح بعودة تلك السياسات التي مورست على لغتنا وثقافنا منذ مئات السنين، وموقفنا واضح وثابت حيال هذا الموضوع، وسنقف بكل قوتنا في وجه أولئك الذين يسعون لإرضاء الاحتلال التركي، ويعملون للحفاظ على مصالحهم الضيقة، وعليهم ان يعلموا جيداً بأنهم عندما يضعون هذه الشروط، فهم يقفون ضد قيم ونضال الشهداء في الدرجة الأولى، وعليه نحن كأسر الشهداء، والسائرون على خُطاهم، لن نقبل هذه الشروط مطلقاً، ونرفضها بشدة، ولن ندع أن تدخل لغتنا ضمن توازناتهم السياسية، ونقول لهم بأن التعلم باللغة الأم خط أحمر".

وانتهى البيان بالشعارات "لغتنا كرامتنا ووجودنا، لغتنا هي هويتنا، لا حياة بدون لغتنا، شهداؤنا لا يموتون".

(د ج)

ANHA