أُسر الشهداء: عين عيسى تحررت بفضل دماء أبنائنا ولن نسمح لتركيا باحتلالها

تشهد ناحية عين عيسى خلال الأيام الأخيرة قصفًا عنيفًا من قبل جيش الاحتلال التركي، بهدف احتلال الناحية وتهجير أهلها وسط صمت دولي.

أسر الشهداء في ناحية تل حميس بمقاطعة قامشلو، شجبت هجمات جيش الاحتلال التركي على ناحية عين عيسى، ودعت أبناء شمال وشرق سوريا إلى التكاتف لردع الاحتلال التركي عن مناطقهم.

يونس جمعة حنيطر والد الشهيد لورنس حنيطر يفتخر باستشهاد ابنه لورنس في سبيل تحرير أرضه، وقال: "إن جيش الاحتلال التركي احتل وسلب أرضنا وسندافع عنها بكل ما نملك، ولو اضطر الأمر فسأرسل أولادي السبعة إلى جبهات القتال للدفاع عن الوطن ضد المحتل التركي ومنعه".

وطالب حنيطر الأمم المتحدة وجميع دول العالم بوقف هجمات الاحتلال التركي وأضاف قائلًا:" لقد قام أردوغان المجرم باحتلال الأراضي السورية، لذا على المجتمع الدولي وضع حد لجرائمه ووقف انتهاكاته بحقنا".

بينما أشار أحمد العباوي والد الشهيد غيث العباوي إلى أن: "تركيا قامت مؤخرًا باحتلال سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) والآن تريد احتلال ناحية عين عيسى، ولكن نقول للاحتلال التركي والمنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية والضامن الروسي أن عين عيسى عصية على الاحتلال التركي، وسندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة، وقد قدمنا 11 ألف شهيد، وسنقدم المزيد من الشهداء حتى تحرير باقي المناطق من يد مرتزقة الاحتلال التركي".

'الاحتلال التركي يستمد الضوء الأخضر من روسيا'

ونوه العباوي إلى "أن الاحتلال التركي يأخذ الضوء الأخضر من روسيا، وقد تبيّن هذا في التصريحات الروسية الأخيرة، بانسحاب قسد من عين عيسى وتسليمها للحكومة السورية، أو السماح لتركيا باحتلالها، وهذا يدل على تواطؤ روسي تركي لاحتلال عين عيسى".

وطالب العباوي جميع أبناء مناطق شمال وشرق سوريا بالتكاتف لدرء الخطر على عين عيسى وتحرير جميع الأراضي من الاحتلال التركي والوقوف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية للدفاع عن المنطقة.

أما حكمية أحمد النسو زوجة الشهيد مصلح العيسى فقد قالت: "نرفض هجمات جيش الاحتلال التركي على ناحية عين عيسى، ولن نسمح لتركيا باحتلالها لأن أبناءنا ضحوا بأرواحهم فيها".

وقي السياق نفسه، أدان حمزة سعيد المحمد شقيق الشهيد عبدالحميد سعيد المحمد الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا وخاصة ناحية عين عيسى وقال:" إن هدف تركيا واضح، حيث نرى في المناطق التي سيطرت عليها كتل أبيض ورأس العين وعفرين عمليات نهب وسرقة لممتلكات المدنيين وقتل وترهيب الأهالي وتهجيرهم والتغيير الديمغرافي في تركيبة السكان، وتحاول تكرار ذلك في عين عيسى أيضا".

(م ح)

ANHA