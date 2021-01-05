أُسر المضربين عن الطعام تطالب برفع وتيرة النضال لإنهاء العزلة

بمؤامرة دولية، أسرت قوى دولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وإسرائيل وروسيا ودول إفريقية القائد عبد الله أوجلان في الـ 15 من شباط عام 1999، وسلمت القائد إلى تركيا لتفرض عليه عزلة مشددة وتمنع المحامين وأسرة القائد عبد الله أوجلان من اللقاء به.

وعلى الرغم من التقارير الدولية الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب بخصوص الشروط المنافية للقوانين الدولية التي تفرضها تركيا في معتقل إمرالي، إلا أن الدولة التركية تواصل العزلة بمباركة دولية.

واحتجاجًا على العزلة والسياسات التركية بحق المعتقلين، بدأ المعتقلون السياسيون من حزب العمال الكردستاني وحزب حرية المرأة الكردستانية، بحملة إضراب عن الطعام منذ الـ 27 من تشرين الثاني من العام الفائت.

ومن بينهم المضرب حسين هوريك مستو من قرية (كورزيله) في ناحية بلبله بمقاطعة عفرين المحتلة الذي اعتقل عام 1997 على يد السلطات التركية، كما واتخذت المحكمة بحقه قرارًا بالسجن المؤبد، والآن هو في السجن بمدينة إزمير التركية.

وفي هذا السياق، قال محمد مستو شقيق المعتقل حسين هوريك مستو" ما تقوم بها السلطات التركية بحق القائد أوجلان والسجناء السياسيين المضربين عن الطعام غير أخلاقي وغير إنساني ومنافٍ للقوانين الدولية".

وأكد محمد أن "إرادة المضربين عن الطعام قوية ولن يستسلموا حتى رفع العزلة عن قائدنا".

ولفت محمد إلى انقطاع الاتصال بشقيقه المعتقل "اعتقل أخي حسين عام 1997 وأحيل وقتها إلى عدة سجون في تركيا والآن هو في سجن بمدينة ازمير التركية، وكنا نتحدث عبر اتصال هاتفي مرة واحدة شهريًّا، لكن منذ فترة لم نسمع صوته ولا يتحدث معنا".

كما وناشد شقيق (حسين هوريك مستو) محمد مستو منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بوضع حدٍ "لممارسات وانتهاكات الدولة التركية بحق القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي ورفع العزلة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين".

وطالب محمد مستو الشعب الكردي بمساندة "المضربين عن الطعام في السجون التركية وتنظيم أنفسهم وفعالياتهم لرفع العزلة وتحرير القائد أوجلان، والوقوف في وجه الفاشية التركية".

(م)

ANHA