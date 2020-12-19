أُسَر الشهداء: استهداف القائد هو استهداف الفكر الديمقراطي الحر

تستمر الدولة التركية بفرض العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، ومنع محاميه وأسرته من اللقاء به، الأمر الذي أثار استنكارًا وقوبل بالرفض من قبل أسر الشهداء في شمال وشرق سوريا، وأكدوا أن تضحيات أبنائهم كانت إيمانا بفكر القائد عبد الله أوجلان.

علي زخيرة والد الشهيد جلنك الذي استُشهد في منطقة الهول عام 2016 نوه إلى أن أبناءهم قدّموا تضحيات في سبيل أن ينعم أهالي المنطقة بالأمن والسلام، والدفاع عن الشعوب المظلومة والعيش بديمقراطية، والتي تعتبر من أهم ما يدعو إليه القائد عبد الله اوجلان، واحد الأسس الاستراتيجية لنضاله.

زخيرة طالبَ الدولة التركية برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان والتقيد بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان، التي تدّعي الالتزام بها، كما ناشد المجتمع الدولي الخروج عن صمته إزاء انتهاكات السلطات التركية.

مهريفان يوسف والدة الشهيد هوزان دربيسية الذي استُشهد عام 2014 في منطقة مبروكة أوضحت أن الدولة التركية تحاول استرجاع السلطنة العثمانية، وترى في فكر القائد عبد الله أوجلان عقبة كبيرة أمام سياستها "كون القائد عبد الله أوجلان بفكره الديمقراطي حارب الرأسمالية والعبودية، ولهذا تستهدف هذه الأنظمة القائد عبد الله أوجلان.

مهريفان نوهت إلى أن استهداف القائد عبد الله أوجلان ليس استهدافًا شخصيًّا بل استهداف للفكر الديمقراطي الحر "الذي بفضله لم تعانِ مناطق شمال وشرق سوريا ويلات الحروب مقارنة بالمناطق الأخرى، كون أبناء المنطقة من كافة الأطياف والأديان أخذوا بفكر القائد ونادوا بحرية الشعوب".

حسين عيسى والد الشهيدة جوانا روج آفا وابن الشهيد هوكر باران اللذان استُشهدا في مناطق مختلفة من جبال كردستان، أكد أن القائد عبد الله أوجلان وبأفكاره وأطروحاته الحرة لديه الحلول للعديد من المشاكل التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط، ومقدرة على إنهاء ويلات الحرب التي ترافقها.

عيسى بيّن أن تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان هي لمنع وصول أطروحاته وآرائه حول المنطقة إلى الشعوب، مؤكدًا أن "شعوب المنطقة ستستمر في النضال حتى تحرير القائد".

(ك)

ANHA