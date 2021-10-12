اتصال هاتفي نادر بين وزيري خارجية الأردن وإيران

وأشارت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إلى أنّ الوزيرين بحثا في الاتصال "الجُهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية، والاتصالات ومسارات الحوار التي تشهدها المنطقة لحل الخلافات، وبناء علاقات إقليمية تكرّس الأمن والاستقرار، وتخدم مصالح جميع شعوبها ودولها".

وأكد الصفدي، حسب البيان، أنّ "المملكة تعمل دائماً من أجل الحوار، وتريد علاقات إقليمية صحية، قائمةً على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وجاء في البيان "أكد الوزيران الحرص على تطوير العلاقات، واستمرار التواصل والحوار الصريح حول كل القضايا، بما يسهم في تقوية علاقات البلدين وحل الخلافات الإقليمية".

ومن جهته، أعلن أمير عبد اللهيان، حسب وكالة مهر الإيرانية، دعم إيران للحوارات والتعاون الإقليمي دون أي تدخل خارجي، مؤكداً على توسيع التعاون بين دول المنطقة، وخاصة إيران والعراق وسوريا والأردن، كشرط مسبق لمزيد من الازدهار الاقتصادي والاستقرار في المنطقة.

(م ش)