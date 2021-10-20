اتصال هاتفي بين ولي عهد أبو ظبي وبشار الأسد

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن "ولي عهد أبو ظبي بحث والرئيس السوري، خلال الاتصال، علاقات البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصالحهما المتبادلة".

وتابعت: "كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك".

وبدورها قالت وكالة سانا التابعة لدمشق: "الحديث خلال الاتصال دار حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، ومجالات التعاون الثنائي بين سورية والإمارات والجهود المشتركة لتوسيعها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".

ويأتي هذا الاتصال، في ظل المتغيرات الطارئة على الملف السوري وخصوصاً مساعي روسيا لفك العزلة المفروضة على دمشق وبدأت هذه المساعي عبر اتصال سابق بين بشار الأسد والملك الأردني.

(ي ح)