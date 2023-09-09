اتصال بين زيلينسكي ومحمد بن سلمان

أكد ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية – الروسية) والوصول إلى السلام"، خلال اتصال هاتفي تلقّاه من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ووفقاً للوكالة، أكد بن سلمان على "مواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة".

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، عبر منصة "إكس"، إنه "تحدث مع ولي العهد السعودي حول التعاون الثنائي بين البلدين"، وأضاف: "أنا ممتن لدعمه المستمر لجميع جهود السلام، بما في ذلك الاجتماع الناجح لمستشاري الأمن القومي والمسؤولين السياسيين في جدة".

يذكر أن السعودية استضافت، الشهر الماضي، في مدينة جدة، قمة جمعت أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين بهدف إيجاد صيغة للسلام في أوكرانيا.

(م ش)