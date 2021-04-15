اتصال الحريري بوتين شدد على تشكيل حكومة لبنانية سريعاً

قال مكتب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إنه "جرى اليوم اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المكلف سعد الحريري، من مقر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية وفي حضور المسؤولين في الوزارة والمبعوث الخاص للرئيس الحريري الى روسيا جورج شعبان، عبر تقنية الترجمة الفورية استمر خمسين دقيقة، تناول مجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وتركز اللقاء الذي وصفته مصادر الوفد اللبناني بالممتاز على موضوع الأزمة الحكومية في لبنان، وتم التشديد خلاله على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن. كما تطرق البحث إلى آفاق التعاون بين لبنان وروسيا في مجال مكافحة جائحة كورونا وإمكانية تزويد روسيا للبنان بكميات من اللقاح اللازم. وتم التفاهم على مواصلة البحث بين الجانبين الروسي واللبناني للاستفادة من الدعم الروسي للبنان في مختلف المجالات وتسهيل الأرضية أمام الشركات الروسية للاستثمار في لبنان والشركات اللبنانية للاستثمار في روسيا".

وكان الكرملين قد أعلن في بيان له "أن الرئيس الحريري أطلع الرئيس بوتين على تطورات الوضع الداخلي في لبنان، وعلى الإجراءات المبدئية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وتخطي الأزمة الاقتصادية، وتم التأكيد من قبل الجانب الروسي على موقف روسيا المبدئي في دعم سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه".

كذلك تناول البحث المسائل الإقليمية الملحة واستعداد الجانبين للعمل المشترك من أجل تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان.

وأضاف البيان: أن الجانبين تطرقا إلى عدد من قضايا التعاون المشترك مشددين على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتفعيل الاتصالات بين الهيئات المختصة في مجال مكافحة عدوى فيروس كورونا بما في ذلك تزويد لبنان بلقاحات روسية.

(ز غ)