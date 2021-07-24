اتساع رقعة القصف التركي ليطال قرى الشهباء وشيراوا

ويقصف جيش الاحتلال التركي

ومع ساعات المساء الأولى بدأ الاحتلال التركي باستهداف عدة قرى في مقاطعة الشهباء، منها الشعالة ـ خربة الشعالة ـ زويان ـ سروج ـ نيرابية ـ الرادار. كما طال القصف مركز ناحية تل رفعت وقرية دير جمال، بالإضافة إلى محيط قرية آقيبة في ناحية شيراوا.

ويستهدف الاحتلال التركي القرى المذكورة بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية حيث لا يزال القصف مستمراً حتى لحظة إعداد الخبر.

ويتزامن القصف مع تحليق طائرات الاستطلاع فوق سماء القرى التي يتم استهدفها، دون ورد معلومات حول الاضرار التي خلفها القصف.

(ف إ/ك)