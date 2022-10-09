اتساع رقعة القصف على ريف ناحية زركان

اتسعت رقعة قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الريف الشمالي لناحية زركان، ليشمل قرى بوبي والاسدية ودادا عبدال.
خبر 2022-10-09T16:15:00 الحسكة

وتتعرض قرى بوبي والاسدية ودادا عبدال في الريف الشمالي لناحية زركان لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

ANHA


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