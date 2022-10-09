اتساع رقعة القصف على ريف ناحية زركان اتسعت رقعة قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الريف الشمالي لناحية زركان، ليشمل قرى بوبي والاسدية ودادا عبدال. خبر 09 تشرين الأول 2022, الأحد - 16:15 2022-10-09T16:15:00 الحسكة وتتعرض قرى بوبي والاسدية ودادا عبدال في الريف الشمالي لناحية زركان لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف مركز ناحية عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مركز ناحية عين ع... المنتدى السنوي الأول للضحايا في شمال سوريا: جرائم الاحتلال التركي جزء من سياستها الداخلية أكد المنتدى السنوي الأول للضحايا في شمال سوريا، أن... خلال مظاهرة حاشدة.. أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية ينددون بالمؤامرة الدولية خرج اليوم، الآلاف من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرف...