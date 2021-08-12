واندلعت مشادة بين سوريين وشخصين يتراوح عمرهما بين 16 و18 عاماً في إحدى الحدائق العامة في بلدة ألتين داغ بالعاصمة التركية أنقرة، مساء أمس.

وقالت وسائل إعلام تركية إن "سوريين طعنوا شابين تركيين" في ألتين داغ، ما تسبب في سقوط قتيل وجرح آخر.

وتجمّع ما يقرب من 100 تركي وشنوا هجوماً عنصريّاً على جميع منازل وسيارات السوريين الموجودين في المنطقة، فيما حضر عدد من عناصر مكافحة الشغب إلى المنطقة لفض الاشتباك.

ولاحقاً، صدرت من بعض سكان الحي مطالب عنصرية وإجرامية تطالب بـ "إبادة اللاجئين" و"عدم فتح محلاتهم مرة أخرى"، بعد وصول حاكم المنطقة، كومالي أتيلا، إلى مكان الحادث، بحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية.

وأصدر مكتب محافظ أنقرة بياناً أفاد أنه تم إلقاء القبض على الرعايا الأجانب الذين نفذوا الحادث واحتجازهم.

وأضاف أن التحقيق في الحدث مستمر من جميع جوانبه، وسيتم الإعلان عنها للجمهور.

وتوفي، أميرهان يالجين، البالغ من العمر 18 عاماً، والذي تعرض للطعن، فيما يستمر علاج المصاب الآخر، علي ياسين جولر، فيما تم إحالة اللاجئين اللذين تم توقيفهما إلى النيابة.

(د ع)