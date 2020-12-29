أطلقت نيرانا تحذيرية… إسرائيل ترصد حدثا جديدا على الحدود مع لبنان

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن الجيش الإسرائيلي رصد في وقت سابق اليوم، مشتبها بهم اقتربوا من السياج الأمني على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وذكر أدرعي أن أحد المشتبه بهم قام بالتسلق على السياج، وبالتسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، ثم عاد إلى لبنان بعد وقت وجيز، مشيرا إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي وصلت إلى المكان، بشكل فوري، ورصدت المشتبه فيهم وقامت بتنفيذ الإجراءات اللازمة لإبعادهم عن السياج، بما في ذلك إطلاق نار تحذيري في الهواء.

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته العسكرية قامت بتمشيط المنطقة وتأكدت من عدم وجود أعمال تسلل أخرى.

(ز غ)