اتخذوا من مفهوم الإدارة الذاتية أساساً لعملهم في إنشاء محطة مياه لخدمتهم

تعاني مناطق ريف دير الزور، من نقص حاد في مياه الشرب، وصعوبة تأميناها، بعد أن خفضت تركيا منسوب مياه الفرات المتدفقة للأراضي السورية، وعدم استطاعة محطات المياه المتواجدة من تغطية كامل المنطقة.

أهالي بلدة هجين في ريف دير الزور الشرقي، طرحوا مبادرة لإنشاء محطة جديدة لتصفية المياه، تعتبر أكبر من سابقاتها، ويجري العمل فيها بتنسيق مع مجلس دير الزور المدني للمنطقة الشرقية.

المحطة الجديدة، يجري إنشاءها في حي الزوية على ضفة نهر الفرات وتهدف لتغطية أكبر مساحة ممكنة لإيصال المياه إليها، والتي لا تصلها المياه من محطتي هجين وحوامة.

تبنى على أرض تبرع بها الأهالي

بعض الأهالي الذين يملكون أراضي على الضفة، تبرعوا بمساحة 3500 متر مربع لبناء المحطة فيها

ويقول عواد الشقيف وهو عضو في اللجنة المشرفة على العمل، بأن الحاجة الملحة لتوفير المياه دفعتهم لطرح المبادرة، والعمل بالتخطيط المشترك بين الأهالي ومؤسسات الإدارة الذاتية لإنجاز المحطة الجديدة.

وأضاف" المشروع جاء نتيجة عطش المواطنين، وقلة المياه وخصوصاً في الأشهر الثلاث الماضية( نيسان وأيار وحزيران)، بسبب ما تمارسه تركيا من إجراءات تعسفية وحبس مياه الفرات عنّا".

وتابع الشقيف : جمعنا تبرعات من الأهالي في المنطقة ومن المغتربين لبناء السياج وغرفتين لمحركات التصفية وغرفة للمحركات الخامية وتركيب عبّارة على القناة المؤدية الى مشروع الزوية الزراعي.

هذا ويتم العمل حالياً في طمر الأرض وردمها بسماكة 20 سم وطمر الأرض المحاذية للنهر بالصخور بعرض 20 متر وطول 50 متر لتشكيل ساتر يحمي هيكل البناء من مياه النهر.

المحطة ستخدم ما يقارب الـ60 الف نسمة

وبحسب المشرفين فإن العمل سيستمر أسبوعين لإنهاء السور والغرف وبتكلفة تقدر بحوالي 20 مليون ليرة سورية وستخدم حوالي ما يقارب الـ60 ألف نسمة من سكان بلدة هجين .

أي أنها ستحل 80 % من مشكلة توفير المياه في بلدة الهجين.

رئيس وحدة مياه هجين تركي الجمالة، من جانبه، أثنى على مبادة الأهالي، وأكد أنهم سيقدمون ما يقع على عاتقهم من مستلزمات لإنهاء العمل وخدمة المواطنين.

وتابع " الجمالة حديثه: سيتم إنشاء قمع بدعم من هيئة البلديات والخدمات ومديرية المياه والمجلس المدني في المنطقة الشرقية يسهم في ترقيد المياه، وستغذي أحياء الزوية، حوار الصخري والشارع العام بطول 3 كم إضافة لخط السرب باتجاه أحياء الراية والحسانية والزر والقرية والقسائم.

(ث ع/سـ)

ANHA