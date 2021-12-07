أثيوبيا تعلن استعادة مدينتين استراتيجيتين من سيطرة تيغراي

وأعلنت الحكومة الأثيوبية، أنها استعادت مدينتي ديسي وكومبولشا الاستراتيجيتين في شمال البلاد، بعد أكثر من شهر على إعلان "جبهة تحرير تيغراي" السيطرة عليهما.

وجاء في تغريدة للمكتب الإعلامي للحكومة أن "قوات الأمن الباسلة حررت مدينتي ديسي التاريخية وكومبولشا التجارية والصناعية".

وقبل شهر كان معارضو الحكومة من "جبهة تحرير تيغراي" يهددون بالزحف على أديس أبابا بعدما سيطروا على ديسي وكومبولشا الواقعتين على طريق سريع يربط العاصمة شمال البلاد وفي جيبوتي.

وكان النزاع اندلع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 حين أرسل رئيس الوزراء، آبي أحمد، قوات إلى منطقة تيغراي الواقعة في أقصى شمال البلاد للإطاحة بجبهة تحرير تيغراي، رداً على هجمات على معسكرات الجيش، وفق قوله.

وفي حزيران/ يونيو، استعادت "جبهة تحرير تيغراي" السيطرة على معظم تيغراي ثم تقدموا باتجاه منطقتي عفر وأمهرة، واستولوا على بلدتي ديسي وكومبولشا.

ويُتهم طرفا النزاع بارتكاب مجازر وعمليات اغتصاب جماعية، وإلى الآن لم تسفر الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار عن تحقيق أي تقدّم ملموس.

(د ع)