أثيوبيا.. طائرات مسيرة تقتل 10 أشخاص وتصيب 3 آخرين في غارات على إقليم تيغراي

قال كيبيروم غيبريسيلاسي، مدير مستشفى "آيدر" في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي، إن "قصف القوات الحكومية على منطقة سكنية بعاصمة الإقليم ميكيلي باستخدام طائرات مسيرة أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف غيبريسيلاسي، إن "الخسائر البشرية لا تزال تتدفق إلى قسم الطوارئ"، متابعاً: "العدد الإجمالي للوفيات بلغ 10 أشخاص، وثلاثة مصابين بحاجة إلى جراحة طارئة كبرى".

وقال يوم أمس المتحدث باسم "جبهة تحرير تيغراي"، جيتاشيو رضا: إن "الطائرات المسيرة لآبي أحمد استهدفت حرم أدي هاكي في جامعة ميكيلي".

وأوضح كينديا جيبريهيوت، متحدث آخر باسم الجبهة، إن جامعة ميكيلي "قصفت" ما أدى إلى إصابات وأضرار مادية، لافتاً إلى أن "هذه الضربة تأتي بعدما شكلت حكومة تيغراي فريق تفاوض وأعلنت أنها على استعداد لإجراء محادثات سلام"، بحسب وكالة فرانس بريس.

وأعلنت جبهة تحرير تيغراي، الأحد الماضي، استعدادها للانخراط في محادثات جدية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، فضلاً عن وقف مشترك "للأعمال القتالية"، وذلك في أعقاب تجدد القتال بين الجبهة والحكومة الإثيوبية منذ أيام.

وأدى استئناف القتال في أواخر شهر آب إلى تدمير هدنة تم الاتفاق عليها في آذار، والتي سمحت لقوافل المساعدات بالسفر إلى ميكيلي عاصمة المنطقة المنكوبة للمرة الأولى منذ منتصف كانون الأول 2021.

واندلع القتال حول الحدود الجنوبية الشرقية لتيغراي، لكنه امتد منذ ذلك الحين على طول الحدود الجنوبية للمنطقة إلى مناطق غرب وشمال الاشتباكات الأولية.

واندلعت الحرب في تشرين الثاني عام 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قوات للإطاحة بجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي.

(م ش)