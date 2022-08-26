أثيوبيا.. غارة جوية تستهدف عاصمة تيغراي

وقصف الطيران الأثيوبي مدينة ميكيلي، عاصمة تيغراي، الجمعة، بحسب ما أفادت سلطات الإقليم الواقع في شمال أثيوبيا وعاملون في المجال الإنساني لوكالة فرانس برس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن تلفزيون تيغراي، وقالت إنه عرض صوراً لمباني مدمرة وجرحى يتلقون الرعاية الطبية.

وقال الناطق باسم جبهة تيغراي، كينديا غيبريهيوت، إن "طائرة... ألقت قنابل على منطقة سكنية وروضة أطفال في ميكيلي. وقتل وجرح مدنيون". كما أفاد مصدران في المجال الإنساني أنهما أُبلغا بضربة جوية في ميكيلي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأكدت منظمة إغاثة لرويترز أن موظفيها في ميكيلي سمعوا دوي انفجار وإطلاق نار من مضادات للطائرات.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، حثت الحكومة الإثيوبية مواطني تيغراي في بيان على الابتعاد عن المنشآت العسكرية والتدريبية، قائلة إن الحكومة تعتزم "اتخاذ إجراءات لاستهداف القوات العسكرية".

واستؤنفت المعارك، الأربعاء، في شمال أثيوبيا، على المناطق الحدودية لإقليم تيغراي، حيث يتبادل قوات تيغراي والحكومة الاتهامات بخرق الهدنة التي أعلنت قبل خمسة أشهر.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من التقارير بشأن تجدد الأعمال العدائية في أثيوبيا، ودعت "جميع الأطراف في أثيوبيا إلى وقف إطلاق النار والعمل على التوصل لحل دائم".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار "فوراً" في أثيوبيا وعبر عن صدمته إزاء استئناف أعمال العنف.

(ل د)