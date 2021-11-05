ونقلت وكالة رويترز عن "جيش تحرير أورومو" و"حركة أجاو الديمقراطية" تأكيدهم للإعلان، لكن لم يرد متحدثون باسم الحكومة ووزارة الخارجية على طلبات الوكالة للتعقيب بشأن التحالف.

ويتشكل التحالف في الوقت الذي يجتمع فيه المبعوث الأميركي الخاص، جيفري فيلتمان، مع كبار المسؤولين الحكوميين في العاصمة الأثيوبية، وسط دعوات لوقف إطلاق النار الفوري وإجراء محادثات لإنهاء الحرب التي أودت بحياة الآلاف منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

ويسعى التحالف الجديد المسمى "الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية الأثيوبية" إلى "إقامة ترتيب انتقالي في أثيوبيا" حتى يتمكن رئيس الوزراء من الرحيل في أسرع وقت ممكن، حسبما قال يوهانيس أبرهة، أحد المنظمين، وهو من مجموعة تيغراي، لـ"أسوشيتد برس".

ويضم التحالف أيضًا: جبهة وحدة عفار الثورية الديمقراطية، وحركة آغاو الديمقراطية، وحركة تحرير شعب بني شنقول، وجيش تحرير شعب غامبيلا، وحركة العدالة والحق للشعب الكيماني العالمي/ حزب كيمانت الديمقراطي، وجبهة سيداما للتحرير الوطنية، ومقاومة الدولة الصومالية.

(د ع)