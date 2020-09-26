أثينا: نزع السلاح من الجزر اليونانية غير مطروح للنقاش

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، اليوم السبت، إنه لم يتم إجراء أي نقاش من قبل الحكومة بشأن نزع السلاح من عدة جزر في بحر إيجة تتنازع تركيا على وضعها.

وشدد بيتساس على أن تركيا ليس لها وجهات نظرها الخاصة بها بخصوص جزر دوديكانيز، وأضاف أن اليونان "ستبذل قصارى جهدها لحماية سيادتها".

وردًّا على سؤال حول ما إذا كانت المناقشات التي ستجري على أعلى مستوى بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ستكون ممكنة في هذه المرحلة، قال بيتساس إن هذا يتطلب "الثقة والاستعداد".

وقال: "إذا نفذت أنقرة هذين الأمرين، فلا يمكن استبعاد محادثات بين الرئيسين".

(م ش)