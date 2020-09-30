أثينا تطالب منظمة الأمن والتعاون لاجتماع طارئ لتسوية النزاع بين أذربيجان وأرمينيا

وذكرت الخارجية اليونانية في بيان نشرته اليوم، على موقعها الرسمي أن وزير الخارجية، نيكوس ديندياس، بعث برسالة إلى حكومة ألبانيا التي تترأس الآن منظمة الأمن والتعاون وطالبها بعقد اجتماع طارئ لمجلس المنظمة الدائم لبحث تصعيد التوتر في آرتساخ/قره باغ فورًا.

وأوضح البيان أن المبادرة اليونانية تهدف إلى إجراء مناقشات بمشاركة طرفي النزاع، داخل منظمة الأمن والتعاون، بهدف دراسة السبل المتاحة كافة لخفض التوتر، مشيرًا إلى أن الهدف المنشود هو استئناف المفاوضات بشأن تسوية الخلاف داخل مجموعة مينسك الخاصة بآرتساخ/قره باغ التابعة للمنظمة.

وأعرب الجانب اليوناني في البيان عن قناعته بأنه لا يمكن حل النزاع إلا بالطرق السلمية، مضيفًا: "اليونان تعارض أي تدخل خارجي من قبل دولة ثالثة يزيد من حدة التوتر".

وأكدت بأنه يتعين على تركيا الامتناع عن أي خطوات وتصريحات تأتي في هذا الاتجاه.

إلى ذلك، حذرت أثينا من أن تصعيد النزاع في آرتساخ/قره باغ يؤثر بشكل ملموس على استقرار المنطقة بأكملها، مشيرة إلى أن ديندياس أكد ذلك خلال لقائه الأخير مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وأكدت الوزارة أن ديندياس لا يزال متمسكًا بخططه لزيارة يريفان، مضيفة أن وزير الخارجية اليوناني أبدى في اتصاله الأخير مع وزير الخارجية الأرمني زغراب مناتساكانيان استعداد أثينا للإسهام في مساعي خفض التوتر في المنطقة المتنازع عليها.

(ي م)