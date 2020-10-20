أثينا تطالب ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بوقف الصادرات العسكرية لتركيا

وأرسل وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، بحسب صحيفة كاثيميريني اليونانية، رسائل إلى نظيره الألماني هايكو ماس، وكذلك الإسباني أرانشا غونزاليس لايا، والإيطالي لويجي دي مايو، تحدث فيها عن الأعمال الاستفزازية الأخيرة التي قامت بها تركيا، والتي قال إنها تهدف إلى خلق أمر واقع في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط من خلال الوسائل العسكرية.

واستشهد ديندياس بقرار المجلس الأوروبي الأخير الذي تضمن التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعليق تصدير المعدات العسكرية إلى دول ثالثة تستخدم المعدات في أعمال عدوانية أو التسبب في زعزعة الاستقرار الإقليمي، كما هو الحال مع تركيا.

ودعا الوزير اليوناني في رسالته إلى ماس على وجه الخصوص، إلى عدم إصدار تصاريح لتصدير الغواصات والفرقاطات والطائرات والعربات المدرعة إلى تركيا.

(م ش)