أصدرت الخدمة الهيدروغرافية البحرية (HNHS) في مدينة هيراكليون اليونانية، اليوم الخميس التلكس الملاحي الخاص بها (NAVTEX)، رداً على رسالة أخرى أعلنت فيها تركيا عن تمديد مهام التنقيب التي تنفذها ثلاث سفن منها "عروج رئيس" في المياه بين جزيرتي كاستيلوريزو ورودوس حتى 27 تشرين الأول/أكتوبر بدلاً عن 22 تشرين الأول/أكتوبر كما كان مقرراً أصلاً، بحسب ما أوردته صحيفة كاثيميريني اليونانية.

وينص الإشعار اليوناني على أن النشاط التركي "غير مصرح به وغير قانوني"، في منطقة تتداخل مع الجرف القاري اليوناني.

وقالت أثينا أيضًا إن محطة" Navtex" في مدينة هيراكليون لديها سلطة بث رسائل "Navtex" في المنطقة.

ونافتكس (NAVTEX) هي خدمة طباعة مباشرة مؤتمتة دولية على التردد المتوسط لتقديم التحذيرات والتنبؤات المتعلقة بالملاحة والأرصاد الجوية، وكذلك معلومات السلامة البحرية العاجلة (MSI) للسفن.

(م ش)