أثينا عن تهديدات أردوغان: التوجهات الكورية الشمالية لا يجب أن تدخل الناتو

هاجم وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، تهديدات رئيس دولة الاحتلال التركي بضرب اليونان بالصواريخ البالستية.

وجاء هذا في تصريحات لديندياس، اليوم الإثنين لدى وصوله بروكسل لحضور اجتماع الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، حسب وكالة "الأسوشيتد برس".

وقال الوزير اليوناني: "إنه أمر غير مقبول ومدان عالمياً أن تكون التهديدات بضرب اليونان بصاروخ من دولة حليفة وعضو بالناتو".

وأضاف: "التوجهات الكورية الشمالية يجب ألا تدخل حلف شمال الأطلسي".

وفي وقت متأخر من يوم الأحد، خلال اجتماع مع شبان بمدينة سامسون الواقعة في شمال تركيا، قال أردوغان إن بلاده بدأت في تصنيع صواريخها البالستية قصيرة المدى والتي تدعى "تايفون ". ووصف هذه الصواريخ بأنها "مخيفة لليونانيين".

وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا توترات منذ فترة طويلة، وتصاعدت التوترات أيضاً بشأن الاتهامات التركية لليونان بعسكرة الجزر اليونانية شرقي بحر إيجة، فيما تثير تحركات التنقيب التركية شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من قبل قبرص واليونان، بخصوص تعدي تركيا على المياه الإقليمية لكل من اليونان وقبرص.

(م ش)