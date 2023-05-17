أذربيجان تتهم إيران بالعمل على إسقاط نظام الحكم لديها

أعلنت الحكومة الأذربيجانية، أنها اعتقلت 9 أفراد على "صلة" بإيران بتهمة التخطيط لاغتيال مسؤولين، والعمل على إسقاط النظام الحاكم في أذربيجان.

وقالت وزارة الداخلية وجهاز الأمن ومكتب المدعي العام، في بيان مشترك، إن "قوات إنفاذ القانون الأذربيجانية ألقت القبض على أشخاص كانوا يعملون لصالح أجهزة استخبارات إيرانية".

وأضاف البيان، أنه "تم اعتقال شخص يدعى رؤوف الله آخوند زاده ونجله مرسل و7 آخرين، يعملون تحت إشرافه"، مؤكدا أن "المجموعة كانت تخطط لقلب نظام الحكم بالقوة واغتيال شخصيات بارزة ومسؤولين كبار".

وتأتي هذه الاعتقالات بعدما توترت العلاقات بين أذربيجان وإيران بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، ووصل الخلاف إلى ذروته عندما فتحت باكو سفارة لدى إسرائيل في آذار الماضي.

وأعلنت إيران، في الآونة الأخيرة، طرد 4 دبلوماسيين أذربيجانيين من البلاد، مؤكدة أن وزارة الخارجية اعتبرت الدبلوماسيين الأذربيجانيين "أشخاصاً غير مرغوب فيهم".

ويأتي ذلك ردّاً على طرد أذربيجان، الشهر الماضي، 4 دبلوماسيين إيرانيين في أحدث مؤشر على تدهور العلاقات بين الجارتين.

(م ش)