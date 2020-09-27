أذربيجان تشن هجومًا على قره باغ في أرمينيا

وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان صباح اليوم: "العدو بدأ هجومًا باتجاه قره باغ، والجيش يسيطر على الوضع بنجاح".

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية إن قواتها أسقطت مروحيتين أذربيجانيتين وثلاث طائرات مُسيّرة، محملة قيادة أذربيجان "كامل المسؤولية" عما يحدث.

ومن جانبها، أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية، بأن أرمينيا شنت قصفًا مكثفًا لمواقع الجيش الأذربيجاني والبلدات الواقعة قرب خط التماس، مشيرةً إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.

وأضافت الدفاع الأذربيجانية أن الجيش يتخذ "إجراءات جوابية" وأن الوضع العملياتي تحت السيطرة.

وأكدت الوزارة حقيقة إسقاط مروحية تابعة للقوات الجوية الأذربيجانية في قره باغ، مضيفةً أن أفراد طاقمها على قيد الحياة.

وتعود جذور الصراع بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان إلى عام 1918م، في نزاع متبادل لضم كل منهما إقليم «ناغورني كاراباخ» ذي الأغلبية الأرمنية إلى أراضيها.

(ش ع)