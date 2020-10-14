أذربيجان تقصف معدات عسكرية داخل الأرضي الأرمنية

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية في بيان لها إن "القوات الأذربيجانية ضربت معدات عسكريًّا داخل الأرضي الأرمنية، وذلك لمجرد افتراضها أن هذه المعدات قد تقصف مدنًا أذربيجانية"، وأكدت على أن "القوات الأرمنية تحتفظ بالحق في استهداف أي منشأة عسكرية في أذربيجان".

وبحسب الدفاع الأرمنية، فإن القصف الأذربيجاني استهدف منطقة محاذية لمنطقة كرفاتشار (كلباجار) في إقليم قره باغ.

وكان رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان قد قال، أمس الثلاثاء، أن "أذربيجان ستواصل العمليات العسكرية في قره باغ إذا لم تغير تركيا موقفها بشأن هذه القضية"

يشار إلى أن أرمينيا وأذربيجان أعلنتا في الـ 10 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، توصلهما إلى وقف إطلاق النار برعاية روسية، لكن تركيا تواصل مساعيها في تقويض هذه الجهود.

(س ر)