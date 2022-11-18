أذربيجان تقرر فتح سفارة لها في تل أبيب

قررت أذربيجان، رسمياً فتح سفارة لها في إسرائيل ومقرها تل أبيب، بعد الموافقة على المقترح في البرلمان الأذري.

ومن المقرر أن تصبح أذربيجان أول دولة ذات أغلبية شيعية تفتح سفارة لها في إسرائيل، بعد موافقة البرلمان يوم الجمعة.

السفارة الجديدة، ستكون في تل أبيب، حيث يوجد في البلاد بالفعل مكتب للسياحة ومكتب تمثيل تجاري، تربط إسرائيل وأذربيجان علاقات منذ 30 عاماً، وهناك سفارة إسرائيلية في باكو منذ عام 1993.

وأشاد رئيس الوزراء يائير لابيد بالقرار، واصفاً أذربيجان بأنها "شريك مهم لإسرائيل وموطن لواحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم الإسلامي".

وأضاف لابيد إن "قرار فتح سفارة يعكس عمق العلاقات بين البلدين، هذه الخطوة هي ثمرة جهود الحكومة الإسرائيلية لبناء جسور دبلوماسية قوية مع العالم الإسلامي".

ويأتي قرار باكو وسط توترات مع طهران.

أرزو ناجييف، النائب وعضو مجموعة الصداقة البرلمانية بين أذربيجان وإسرائيل، ربط في مقابلة الشهر الماضي فتح السفارة في إسرائيل بفتح إيران لقنصلية إضافية وإعلان علاقات وثيقة مع أرمينيا، التي خاضت أذربيجان حرباً معها في عام 2020.

وتشترك إيران وأذربيجان في حدود طولها 420 ميلاً، وهناك تكهنات منذ فترة طويلة بأن إسرائيل شنت عمليات سرية ضد إيران انطلاقا من الأراضي الأذرية.

اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إسرائيل بـ "تعزيز وجودها في عدة مناطق في أذربيجان"، وبعد فترة وجيزة، أجرت إيران مناورة عسكرية مع آلاف الجنود على طول الحدود مع أذربيجان.

تتمتع إسرائيل وأذربيجان بعلاقة دفاعية وثيقة، وزودت إسرائيل أذربيجان بطائرات مسيّرة استخدمت في حربها ضد أرمينيا، بحسب تقارير أجنبية. وجد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن 69٪ من واردات أذربيجان من الأسلحة في 2016-2020 جاءت من إسرائيل، وهو ما يمثل 17٪ من صادرات الأسلحة الإسرائيلية في تلك الفترة. حوالي 40٪ من النفط المستورد لإسرائيل يأتي من أذربيجان.

(م ش)