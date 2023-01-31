أذربيجان تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران

حذرت أذربيجان، اليوم الثلاثاء مواطنيها من السفر إلى إيران بعد هجوم استهدف سفارتها في طهران؛ أسفر عن مقتل رئيس جهاز الأمن في السفارة وإصابة اثنين من الحراس.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأذرية، التي أوردته وكالة أذرية، أنه "بسبب الوضع غير المستقر في جمهورية إيران الإسلامية والهجوم الإرهابي على البعثة الدبلوماسية لبلدنا، يُنصح مواطنو جمهورية أذربيجان؛ بعدم زيارة جمهورية إيران الإسلامية إلا عند الضرورة".

وأضاف البيان، إن: "على الذين يزورون إيران، عليهم توخي المزيد من الحذر".

ويوم الجمعة الفائت، اقتحم مسلح يحمل بندقية كلاشينكوف مبنى السفارة الأذرية في طهران وفتح النار؛ مما أدى إلى مقتل رئيس أمن السفارة وإصابة اثنين من الحراس، كما حمّل الناطق باسم وزارة الخارجية الأذرية، أيخان حاجي زاده، إيران مسؤولية الهجوم، مشيراً إلى أن الحملة الأخيرة المناهضة لأذربيجان في وسائل الإعلام الإيرانية "شجعت على الهجوم".

وتشهد العلاقات الأذرية الإيرانية، توترات متصاعدة، وذلك على خلفية حرب قره باغ الأخيرة ودعم دولة الاحتلال التركي (العضوة في الناتو) لأذربيجان، وكذلك بعد قرار أذربيجان 18 تشرين الثاني 2022، رسمياً؛ فتح سفارة لها في إسرائيل (عدوة إيران)، وسط ترحيب إسرائيلي بالقرار.

(م ش)