أذربيجان تعلن: سنهاجم قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم، إطلاق عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، قالت إنها تهدف لفرض النظام، حسب وكالة فرانس برس.

وادعى بيان الوزراة الأذربيجانية بأن هذه العملية هي من أجل ضمان احترام ما نص عليه الاتفاق الثلاثي (موسكو - باكو - يريفان).

وأضافت أنها أبلغت بذلك قوات حفظ السلام الروسية ومركز مراقبة وقف إطلاق النار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تتزامن مع تدريبات "إيغل بارتنر 2023" الأمريكية – الأرمنية المشتركة التي انطلقت في أرمينيا أمس الإثنين، وستستمر حتى 20 أيلول الجاري، وذلك بعد توتر العلاقات مؤخراً بين روسيا وأرمينيا، بعد سلسلة تصريحات واتهامات متبادلة بين مسؤولين من البلدين، حيث قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن سياسة بلاده بالاعتماد على روسيا فقط لضمان أمنها هو خطأ استراتيجي؛ لأن موسكو ليست قادرة على الوفاء بذلك، ولأنها بصدد تقليص دورها في المنطقة.

(م ش)