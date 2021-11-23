اثر انهيار الليرة الشعب في تركيا يطالب أردوغان وحكومته بالاستقالة

مع ارتفاع قيمة العملات الأجنبية في مراكز الصرافة حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 13.50 ليرة تركية كما ارتفع سعر صرف اليورو ووصل إلى 15.01

ومع هبوط قيمة الليرة التركية وتعمق الأزمة الاقتصادية نزل الشعب في إسطنبول وأنقرة إلى الشوارع.

في ناحية كاديكوي بإسطنبول خرج أعضاء حزب العمال التركي TÎP وحزب البناء الجديد للاشتراكية SYKP والعديد من المواطنين إلى الشوارع ونددوا بحزب العدالة والتنمية وأردوغان.

استقالة الحكومة

حمل أعضاء SYKP لافتة كتب عليها " لا تسير الأمور هكذا، طيب يستقيل" ومشوا حاملين المشاعل. واستمروا بترديد الهتافات خلال المسيرة.

كما تجمع أعضاء TÎP أمام فرع بنك إسطنبول المركزي في كاديكوي وأدلوا بتصريح صحفي.

رفع خلال إلقاء التصريح لافتة كتب عليها " قمتم بتدنيسها، ستحاكمون، استقالة الحكومة ". كما تم ترديد " AKP سيدفع الحساب للشعب"

قيل في التصريح بأن AKP يسير بتركيا نحو الهاوية وقيل:" سنحاكم من دنسوها، سنحاسب من سرق خبزنا، سنخرج تركيا من الظلام ونوصلها إلى النور".

وفي حي أسات في جانكايا وعلى الرغم من مضايقات عناصر الأمن إلا أن العشرات من الأشخاص تظاهروا مطالبين بـ " استقالة AKP "

المصدر: ANF