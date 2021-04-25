اثنتي عشرة حالة وفاة و٢٥١ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لرجلين من قامشلو وثلاثة رجال وامرأة من منبج ورجلين من دير الزور ورجل من عامودا وامرأة من الحسكة وامرأة من ديرك وأخرى من الطبقة.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 139 ذكور و112 إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 38 حالة

قامشلو 19 حالة

ديرك 16 حالة

الدرباسية 7 حالات

عامودا 2 حالتان

كوباني 29 حالة

الرقة 65 حالة

الطبقة 66 حالة

منبج 9 حالات

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا 25 حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 15176 حالة، منها 519 حالة وفاة، و1538 حالة شفاء.

(سـ)