اثنتا عشرة حالة وفاة و١٠٣ إصابات جديدة بفايروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أنّ حالات الوفاة هي لثلاث رجال من قامشلو وثلاثة من دير الزور ورجلين آخرين من ديرك وامرأتين من الحسكة وأخرى من دير الزور ورابعة من منبج.

وأكّد مصطفى أنّهم سجّلوا ١٠٣ إصابات جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٤٨ ذكوراً و ٥٥ إناثاً، وتتوزّع على الشكل التالي:

١٩ حالة في الحسكة

١٥ حالة في قامشلو

١٤ حالة في ديرك

٥ حالات في عامودا

٤ حالات في كركى لكى

حالة واحدة في جل آغا

حالة واحدة في تل تمر

٢٠ حالة في دير الزور

١٦ حالة في مخيم روج

٨ حالات في مخيم الهول

وأضاف مصطفى أنهم سجّلوا سبع حالات شفاء جديدة.

يذكر أنّ عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٤٩٢٥ حالة منها ٥٠٧ حالات وفاة و ١٥١٣ حالة شفاء.

(إ)

ANHA