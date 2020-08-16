أثناء تفقدهم موقعا للقصف التركي.. مدنيون يوجهون رسالة للقوات الروسية

وقصفت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من المناطق المحيطة بمدينة جرابلس المحتلة بعدة قذائف ناحية شيوخ وقرية بوراز الآهلتين بالسكان المدنيين يومي الخميس والجمعة المنصرمين.

وزارت القوات الروسية مواقع القصف، وقد استقبلهم مدنيون من أهالي القرى الغربية في مقاطعة كوباني وأبدوا رفضهم للقصف التركي وامتعاضهم من القوات الروسية الموجودة في المنطقة والتي لا تتحرك لإيقاف الجرائم التركية.

وفي قرية البوراز، خاطبت إحدى نساء القرية أحد القادة الروس بقولها "إلى متى هذه الجرائم بحقنا؟ لا أنتم ولا القوات الأمريكية تتصدون لأردوغان وتضعون حدًّا له".

وأشارت إلى أنهم على هذه الحال منذ سبع سنوات، يتعرضون للقصف من جرابلس المحتلة، مؤكدةً أن الكثير من أبناء قرية بوراز والقرى المجاورة لها وقعوا ضحية القصف التركي ومرتزقته.

واختتمت حديثها بالقول: "لا نستطيع العيش هنا بهذه الحال، لماذا هذا الصمت؟".

ويذكر أن جيش الاحتلال التركي كان قد قصف منزلًا في قرية حلنج جنوب شرق مدينة كوباني بطائرة مُسيّرة ما أسفر عن استشهاد ثلاث نساء مدنيات، إلى جانب ذلك يستهدف بشكل مستمر بلدة شيوخ والقرى الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات المحاذية لمدينة جرابلس.

(د أ/ج)

ANHA