أثناء محاولتهم بيعها...القبض على مجموعة من تجار الآثار

وبحسب ما نشره المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، فإن مكتب مكافحة الجريمة المنظمة التابع لقوى الأمن الداخلي في مدينة الطبقة تمكنت من إلقاء القبض على تجار قطع أثرية في مدينة الطبقة بعد متابعتهم ورصدهم على مدى ثلاثة أيام.

وبحسب المعلومات التي نشرها المركز الإعلامي، فقد تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص يقومون بتجارة القطع الأثرية لتهريبها فيما بعد، وذلك بكمين محكم، أثناء محاولتهم بيعها صباح اليوم الأربعاء، الأَول من شهر يوليو/تموز.

وأشار المركز إلى أن التجار كانوا ينوون بيع القطع بمبلغ مالي وقدره خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي، وذكر أنه كان بحوزتهم تسعة أنواع من القطع الأثريّة بين تماثيل وقطع معدنية بأشكال مختلفة، بالإضافة إلى مادة ترابية يُعتقد أنها تبر الذهب.

ويذكر أن مكافحة الجريمة ألقت القبض على مجموعة من تجار الآثار خلال الشهور الماضية، وتم تحويلهم إلى هيئة الادعاء والتحقيق وفق الأصول.

(سـ)