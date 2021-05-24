وتشكل قضية زعيم المافيا التركي المنفي، سادات بيكر، أهم المواضيع التي تشغل الإعلام التركي منذ أسابيع، إذ طالبت عدة منظمات صحافية السلطات التركية إلى التحقيق في اتهاماتٍ وجهها بيكر حول قتل عدد من الصحافيين في التسعينات.

وفي فيديو لبيكر، اتهم وزير الداخلية الأسبق، محمّد أغار، بتزعمه "الدولة العميقة" في تركيا وتورطه في مقتل الصحافي الاستقصائي أوغور مومجو عام 1993.

وفي الفيديو نفسه المنشور، أمس الأحد، أكد بيكر أيضًا أن نجل رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم الموالي لأردوغان، كان جزءًا من عصابة تهريب مخدرات كبيرة بين فنزويلا وتركيا.

ودعا ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا إيرول اوندر أوغلو السلطات للتحقيق في ملفات مقتل صحافيين "جرى التكتم بشأنها" في حينه. وأضاف في تغريدة أنّ طرح تساؤلات حول "شرعية أو سلطة بيكر لتوجيه هذه الاتهامات لا يبرر الصمت".

وقتل أوغور مومجو الذي كان يعمل لصحيفة جمهورييت اليومية في انفجار تزامن مع تشغيله سيارته في أنقرة. ولم يتم العثور على مرتكبي الجريمة.

وقال سادات بيكر إنّ الصحافي كان "رجلًا محترمًا"، مضيفًا "لماذا جرى قتله؟ ألقوا نظرة على ما كان يكتبه حين قتل" مضيفًا أنّ "أوغور مومجو كتب عن الترويع، لكن عندما طرح سؤالًا عمن يستفيد من هذا الترويع، تمت تصفيته".

وتساءل أيضًا "من أول من وصل (إلى مسرح الجريمة)؟ القاتل هو أول من وصل"، في إشارة إلى محمّد أغار.

كما اتهم سادات بيكر الضابط السابق الذي كان يشغل منصبًا رفيعًا في أجهزة الاستخبارات التركية كركوت إيكن بإصدار أمر بقتل الصحافي القبرصي التركي كوتلو أدالي الذي كان يعمل لصحيفة "يني دوزن" اليسارية.

ودخلت نقابة الصحافيين الأتراك خط الأزمة، وطالبت عبر تويتر الأحد، بفتح تحقيق في مقتل أوغور مومجو وكوتلو ادالي. وكتبت عبر تغريدة "نريد فتح تحقيق في مقتل اوغورمومجو وكوتلو أدالي". وأضافت "نطالب بتقديم المشتبه بهم إلى العدالة، وندعو المدعين العامين إلى القيام بواجبهم".

(د ع)