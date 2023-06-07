اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف بشأن تفجير سد كاخوفكا

خلال اجتماع لمجلس الأمن أمس، تبادل سفيرا روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن مسؤولية تفجير سد كاخوفكا الواقع على خط جبهة القتال والذي يوفر المياه لتبريد محطة زابوريجيا النووية.

واجتمع مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً الثلاثاء، بطلب من كل من روسيا وأوكرانيا بعد تدفق غزير للمياه، إثر انفجار سد ضخم على نهر دنيبرو، الذي يفصل بين قوات البلدين في جنوب أوكرانيا.

ورداً على سؤال إن كانت الولايات المتحدة تعرف الطرف المسؤول، قال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة للصحفيين قبيل اجتماع المجلس: "لسنا متأكدين على الإطلاق. نأمل أن يتوفر لدينا مزيد من المعلومات خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "لكن... لماذا ستفعل أوكرانيا ذلك بأرضها وشعبها.. تُغرق أرضها وتجبر عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم.. هذا ليس منطقياً".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق من نفس اليوم، إن المنظمة الدولية لا تملك أي معلومات من مصادر مستقلة حول كيفية انفجار السد، لكنه وصف الأمر بأنه "نتيجة مدمرة أخرى للغزو الروسي لأوكرانيا".

في المقابل، ألقى فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة بالمسؤولية على أوكرانيا، واتهمها بمحاولة خلق "الفرص المواتية" لإعادة تنظيم وحداتها العسكرية لمواصلة هجوم مضاد.

وقال نيبينزيا للمجلس: "تخريب كييف المتعمد لأحد مرافق البنية التحتية الحيوية هو أمر خطير للغاية ويمكن تصنيفه على أنه جريمة حرب أو عمل إرهابي".

واتهم سيرغي كيسليتسيا سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة روسيا بارتكاب: "عمل إرهابي يستهدف البنية التحتية الحيوية الأوكرانية".

وأضاف كيسليتسيا: "من المستحيل عملياً أن نفجره من الخارج عن طريق القصف.. لقد زرع فيه المحتلون الروس الألغام وفجروه".

وقال مارتن غريفيث منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة أمام المجلس: "حجم الكارثة لن يتضح بالكامل إلا في الأيام المقبلة".

وأضاف: "لكن من الواضح بالفعل أنه ستكون هناك تبعات جسيمة وواسعة الأثر على الآلاف في جنوب أوكرانيا على جانبي خط المواجهة تتمثل في فقدان المنازل والطعام وإمدادات المياه الآمنة وسبل المعيشة".

من جهة أخرى، تتواصل عمليات إجلاء السكان في جنوب أوكرانيا الأربعاء بعد تدمير السد الذي تسبب بفيضانات غمرت عدداً من البلدات الصغيرة على طول نهر دنيبرو.

وحسب أوليكسي كوليبا نائب رئيس ديوان الرئاسة الأوكرانية فإن "الوضع الصعب يحدث في منطقة كورابيلني بمدينة خيرسون". وأوضح أن "مستوى المياه ارتفع حتى الآن بمقدار 3,5 أمتار، والمياه غمرت أكثر من ألف منزل" في هذه المدينة التي استعادها الأوكرانيون من الروس في تشرين الثاني 2022.

وأضاف أن عمليات إجلاء سكان المنطقة ستستمر الأربعاء وفي الأيام المقبلة بالحافلات والقطارات.

(م ش)